صالح جمعة يكشف عن حكاية لقاءه الأول مع ' العصبي ' حسام غالي في الأهلي

كشف صالح جمعة لاعب وسط الأهلي عن حكاية لقاءه الأول مع المخضرم حسام غالي وما حدث بينهما.

وأعلن الأهلي قبل أيام تعاقده مع لاعب إنبي السابق بعد صراع مع الزمالك وخاض اللاعب مرانه الأول قبل أيام.

وقال جمعة في تصريحات لقناة ناديه يوم الاثنين: "عندما التقيت بغالي قبل خوض أول تدريب أخبرته بأنني أعلم عصبيته وحماسه الشديد مع زملائه في التدريبات فقلت له (براحة عليا) لمدة أسبوع فهذا أول يوم لي هنا ".

وأضاف "سكت غالي قليلا ثم قال لي مبتسما إن فترة الأسبوع طويلة قليلا".

وفؤجئ جمعة بغالي يتحدث معه بعصبية خلال الندريب أسوة بزملاءه.

عقب المران قال جمعة لغالي مازحا "ألم أقل لك أن تتعامل معي بهدوء في الأيام الأولى لي بالفريق".

ورد غالي قائلا "لن أتعامل معك بهدوء حتى تصبح أفضل لاعب في مصر".