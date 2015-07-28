اعتماد عالمي لفحص «كورونا الإبل» بمختبرات «الرقابة الغذائية» في أبوظبي

حصلت المختبرات البيطرية التابعة لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أخيراً على اعتماد تحاليل الكشف عن فيروس كورونا في الإبل من قبل الهيئة البريطانية لاعتماد المختبرات «اليوكاس»، لتصبح مختبرات الجهاز أول مختبر معتمد عالمياً لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا وفق مواصفة الآيزو 17025.

وقالت الدكتورة سلامة سهيل المهيري، مديرة إدارة المختبرات البيطرية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن مختبرات الجهاز تسعى جاهدة دائماً إلى تطوير الفحوصات التشخيصية للكشف عن الأمراض بهدف حماية صحة الحيوان في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع الخطة الإستراتيجية للإمارة في المحافظة على الأمن الحيوي، حيث حققت المختبرات البيطرية خلال فترة وجيزة نجاحاً بارزاً في مجال الكشف عن فيروس كورونا في الإبل من خلال تطوير فحص سريع للكشف عن هذا الفيروس، إضافة إلى استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية بهدف السيطرة على المرض.

وأعربت الدكتور سلامة المهيري عن سعادتها بهذا الانجاز الذي يؤكد جودة الفحوصات في مختبرات البيطرة في الجهاز، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعتبر تتويجاً لجهود الجهاز بشكل عام والمختبرات البيطرية بشكل خاص، الذي يسعى من خلال هذه الجهود لتوفير غذاء آمن للمجتمع.

وأشارت المهيري إلى أن المختبرات البيطرية في الجهاز قامت بإجراء عدد من الأبحاث العلمية بهدف التعرف أكثر على وبائية فيروس كورونا، حيث تم نشر هذه الأبحاث في الدوريات العلمية المرموقة، بجانب المشاركة في عدد من الاجتماعات وورش العمل الدولية لعرض ما توصلت إليه مختبرات الجهاز من معلومات وإنجازات علمية في هذا المجال، بهدف وضع التوصيات العالمية بشأن فيروس كورونا.

تعاون

من جهة أخرى، وفي إطار إنجازات المختبرات البيطرية التابعة للجهاز، وقع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أخيراً اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، وذلك في إطار سعي الجهاز لتكون مختبراته هي المركز المرجعي لأمراض الإبل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد في شهر مايو 2015 بباريس بحضور المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في الجهاز عادل خلفان الزعابي.

وتكمن أهمية وجود المركز المرجعي لأمراض الإبل في تشخيص الأمراض ذات العلاقة والتأكد من برامج التحصين وإجراء الأبحاث العلمية في مجال أمراض الإبل والدراسات الوبائية ووضع خطط الوقاية والسيطرة، إضافة إلى توفير الاستشارات العلمية والبحثية وتدريب الكوادر البشرية.

وسوف يكون المركز المرجعي هو الذراع العلمية التي سيتم الاستناد إليها من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان والدول الأعضاء في اتخاذ التوصيات والقرارات المتعلقة بأمراض الإبل على مستوى العالم.

المركز المرجعي

أشار جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى أنه يوجد حالياً 49 مركزا مرجعيا يغطي 46 موضوعا متعلقا بصحة الحيوان في 26 دولة، ولا يوجد من بين هذه المراكز المرجعية مركز متخصص في أمراض الإبل، وبذلك سيكون المركز في إمارة أبوظبي هو المركز المرجعي الوحيد على مستوى العالم في هذا المجال.