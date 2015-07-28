ضبط مركبتين تهرّب صاحبهما من تسديد 215 ألف درهم مخالفات مرورية

أكد العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن فريق الإسناد في الإدارة العامة، تمكن من ضبط مواطن يملك مركبتين تهرب من دفع المخالفات المترتبة عليه، والتي وصل عددها 331 مخالفة وقيمتها الإجمالية 215260 ألف درهم.

وبين العقيد سيف المزروعي أن المذكور قام بقيادة مركبة من نوع نيسان بترول أبيض اللون، وارتكب 222 مخالفة مختلفة، قدّرت قيمتها الإجمالية بـ134 ألفاً و930 درهماً، تنوعت ما بين 157 مخالفة لشرطة دبي، و7 مخالفات لشرطة أبوظبي، و38 لشرطة الشارقة، و19 مخالفة لنظام سالك، إضافة إلى مخالفة واحدة عن الوقوف دون دفع الرسوم المقررة لخدمات المواقف.

وأضاف العقيد المزروعي أن المواطن قام بتسجيل مركبة أخرى من نوع نيسان بترول برتقالي اللون باسم شقيقته، وتراكمت عليها 109 مخالفات مختلفة، وقيمتها الإجمالية 80 ألفاً، تنوعت ما بين 87 مخالفة لشرطة دبي، و7 مخالفات لشرطة أبوظبي، و8 للشارقة، و3 مخالفات لسالك، ومخالفة في سلطنة عمان، وأخيراً مخالفة واحدة لشرطة أم القيوين.

تهرب

وقال العقيد سيف المزروعي، إنه تم التواصل مع السائق والتنسيق معه لدفع المستحقات المترتبة على المركبتين، إلا أن المذكور تحايل وتهرّب من الدفع، الأمر الذي تطلب التعاون مع شرطة الشارقة لضبط وإحضار المركبتين من مقر سكن المذكور في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة إلى الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، موضحاً أنه بعد التدقيق أيضاً في سجلات السائق، تبين أن لديه 81 نقطة مرورية، الأمر الذي يستدعي سحب الرخصة.

ودعا العقيد سيف المزروعي، أفراد الجمهور إلى دفع المخالفات بشكل فوري من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل الإنترنت أو مكاتب المرور أو عن طريق جهاز الدفع الآلي أو التطبيقات الذكية، حتى لا تتراكم، والاستفسار عن المخالفات من خلال التطبيقات الذكية أو مراجعة إدارات المرور أو مواقعها الإلكترونية، حتى لا يقع الشخص فريسة تراكم المخالفات، لافتاً إلى أن شرطة دبي وتسهيلاً على المخالفين الذين تراكمت عليهم مبالغ كبيرة، تعاملت معهم بنظام التقسيط لقيمة المخالفات، شريطة أن ينهي المخالف كل الالتزامات التي عليه بالإمارات الأخرى.

تعاون

أشاد العقيد سيف المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في شرطة الشارقة، على تعاونها المتميز في عملية إحضار المركبتين، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة بشأن المخالفات المتأخرة تشمل حجز المركبة ووقف الملف المروري لحين سداد قيمة المتأخرات.