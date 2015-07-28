أمطار وبَرَد وعواصف على رأس الخيمة والذيد

شهدت مدينة الذيد في الشارقة، أمس، أمطاراً رعدية مصحوبة بعواصف وبرق، إضافة إلى سقوط (برد) في بعض المناطق، كما شهد طريق الشارقة ــ الذيد، بالاتجاه إلى الذيد أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، ما أدى إلى جريان الأودية لا سيما في منطقتي سهيلة والزبيدة.

وفي رأس الخيمة شهدت منطقة شوكة والمناطق المحيطة، أمس، هطول أمطار غزيرة صاحبها تساقط حبات برد وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ما أدى لفيضان سد منطقة شوكة، والذي يرتفع لـ13 متراً عقب امتلائه بالمياه وجريان الأودية والشعاب الجبلية بالمنطقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون ركامية ممطرة بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية الغربية، وقد يتشكل الضباب الخفيف.

الرياح جنوبية شرقية - جنوبية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء قد تصل 45 كم/ساعة أحياناً مع نشاط السحب الركامية، والبحر خفيف إلى متوسط بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مد عند الساعة 11:55 صباحاً وأدنى جزر عند الساعة 15:37.

اهتمام من الأشغال والشرطة

وكثفت دوريات الأنجاد والشرطة وبلدية الشارقة دورياتها على شارع الذيد لتنظيم حركة السير وتحسباً لأي طارئ قد يتزامن من الهطول الغزير للأمطار، كما بادرت دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة بإرسال آليات وأجهزة إضافية لمنطقة شوكة للتعامل بشكل سريع مع الحالات الطارئة وسحب المياه، فيما حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الأهالي من الاقتراب من الأودية لخطورة ذلك على حياتهم.

وأوضح سالم سعيد القايدي من أهالي منطقة شوكة، أن المنطقة شهدت سقوط أمطار غزيرة صاحبها تساقط حبات البرد، وأدت أمطار الخير لفيضان سد شوكة عقب امتلائه بالمياه، وجريان جميع الشعاب الجبلية، مؤكداً أنه لم تقع أي خسائر في الممتلكات أو المزارع نتيجة هطول أمطار الخير.

وأضاف: شهدت المناطق البرية المفتوحة إقبالاً كبيراً من العائلات للاستمتاع بالأجواء الباردة في ظل تساقط حبات البرد والأمطار الغزيرة ومشاهدة جريان الشعاب والأودية الجبلية.

آليات ثقيلة

وأوضح أحمد حمد الشحي، مدير إدارة الخدمات العامة في أشغال رأس الخيمة، أن الدائرة بادرت بإرسال آليات ثقيلة ومعدات لمنطقة شوكة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وسحب المياه من الشوارع التي شهدت تجمعات وتراكمات مائية، نظراً لغزارة الأمطار وجريان الأودية.

وأكد المقدم مروان عبدالله جكه مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كثفت دورياتها بمناطق هطول الأمطار جنوب الإمارة، لمراقبة حركة المركبات والطرق التي تقطعها مياه الأمطار وإغلاق مناطق جريان الأودية حفاظاً على أمن وسلامة الأهالي.

وناشد جكه مستخدمي الطريق وقائدي المركبات لاتخاذ كل الاحتياطات الضرورية والاحترازية أثناء القيادة وعدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار.