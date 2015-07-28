«العين الإخباري» موقع عربي عملاق قريباً من أبوظبي

أعلنت شركة «المجال للإعلام» الإماراتية ومركزها أبوظبي، عن قرب إطلاقها لموقع إخباري عربي عملاق من أبوظبي يعتمد على فكرة جديدة من نوعها يمكنها من تقديم الأخبار ومقالات الرأي ضمن شبكة اجتماعية عربية متخصصة وغير مسبوقة في نمطها وخصائصها.

وقالت الشركة إن المنصة التقنية الخاصة بالموقع استغرقت عامين من الجهد المتواصل لتطوير الفكرة وتنفيذها وتجهيزها للانطلاق وهي بذلك تتجاوب مع تغير احتياجات جمهور المواقع الإخبارية والذين صاروا يفضلون الحصول على الأخبار من الشبكات الاجتماعية بما توفره لهم من قدرة على التفاعل السريع واختيار ما يناسبهم من الأخبار، والتعبير بشكل مفتوح والبحث عن كل ما يحتاجونه من موضوعات.

وأوضح رئيس التحرير الدكتور علي النعيمي أن موقع العين الإخباري سيقدم تركيبة فريدة تمزج ما بين تقديم المادة الخبرية بسرعة ومهنية عالية وبين توفير أدوات التواصل الاجتماعي ليتحول إلى شبكة اجتماعية للأخبار والمقالات دون الخروج عن المتطلبات المهنية للصحافة.

وقال النعيمي الذي يشغل منصب مدير جامعة الإمارات: يتم العمل على بناء فريق تحرير عربي مميز يثري هذه المنصة من خلال التغطية الإخبارية المهنية اليومية، إضافة إلى نقل التجارب التنموية العربية بشكل إيجابي وتقديم القصص الصحفية والتقارير المعمقة وفتح مساحات لمناقشة القضايا الهامة بشكل عام.

ونوه إلى أن الموقع يسعى لأن يكون علامة فارقة في المشهد الإعلامي العربي، وإعطاء بعد جديد للمحتوى الخبري والتحليلي، وكذلك مخاطبة كل قارئ يبحث عن المحتوى الشامل المكتوب والمدعم بالفيديوهات والصور والرسوم البيانية والإحصاءات التي تخدم الرسالة الأساس ألا وهي المعرفة.. ومن جهة أخرى يفتح الموقع أبوابه لأصوات مختلفة تخوض نقاشات مهنية وحوارات مميزة تنشر على الصفحات ومواقع مصغرة خاصة بكتاب وصحافيين وأهل الاختصاص والشباب من الناشطين والمدونين والفاعلين في المجتمع ونقاد الأدب والفن والأطباء والإعلاميين والمثقفين ليساهموا بموادهم ونصوصهم ولإغناء الموقع.

ويصدر موقع العين عن «المجال للإعلام» الإماراتية ومركزها أبوظبي باستثمار ضخم يهدف لإحداث نقلة في عالم الصحافة الإلكترونية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم «المجال للإعلام» أن الشركة تهدف لتقديم ما يلبي احتياجات الجمهور العربي والشباب الواعي والمثقف وتقديم محتوى إخباري موثوق به وتحليلي شامل يتمتع بمصداقية عالية وخاضع لمعايير مهنية صارمة، وذلك من خلال منصات متفوقة تقنياً.

مغردون يتفاعلون مع الموقع ويطلقون وسماً عبر «تويتر»

أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسم #موقع_العين_الإخباري تفاعلوا من خلاله مع قرب إطلاق الموقع مؤكدين على الحاجة الماسة لوجود مثل هذه المنابر الإعلامية التي سترسم الصورة الحقيقة لمجتمع الإمارات وللتعايش والتمازج فيه، وقال أحمد المنصوري «موقع_العين_الإخباري يأتي في وقت نحن في حاجة الى موقع يكون خدمة مجتمعية تدعو إلى الالتفات نحو الوطن وتقديم خدمة اخبارية وطنية».

ورأى المغرد رشاش أن الدولة باتت اليوم في أمس الحاجة لكيانات إعلامية رسمية وموثوقة ترد على كل من تسول له نفسه محاولة الإساءة لصرح الإمارات حيث دون «نحن في أمسّ الحاجة إلى كيانات إعلامية رسمية وموثوقة تقوم بمهمة الرد على الكاذبين الذين يحاولون الإساءة لدولة الإمارات».

عين الواقع

ودون الحر العامري بأن الموقع سيكون بمثابة عين الحقيقة في العالم الافتراضي الذي سيتغير مع بدء عمل الموقع حيث غرد «سيكون موقع العين الإخباري عين الواقع في هذا العالم الافتراضي الذي سيتغيّر مع بدء الموقع»، ودون عبد العزيز بن جليدان «ينطلق موقع العين الإخباري حيث سيسرد كل ما هو مختص ويرد على من أراد أن يصدر فتنته نتمنى للموقع التوفيق في أعماله».

أمنية

وعبر فيصل البلوشي عن أمنيته بأن يحمل الموقع رسالة حقيقة تروج للإمارات ومجتمعها حيث دون «شخصياً أتمنى أن نرى الموقع يحمل رسالة هدفها الحقيقي الترويج للإمارات وطبيعة مجتمع الإمارات، نتمنى أن نرى موقعاً يعبر عن واقع المجتمع وقضاياه ويعمل على ترويج حقيقي لدولة الإمارات إنسانياً و سياسياً و اقتصادياً».

وتمنى يوسف النقبي كل التوفيق للموقع والعاملين عليه حيث دون «عاصمتنا الحبيبة أبوظبي تطلق العين الاخبارية، بالتوفيق لدولتنا الامارات هذا الصرح الوليد العملاق».

عيون الناس

ودون حمد المطوعي متحدثاً عن رؤيته حول الموقع الجديد «سيكون عيون الناس على ماهو جديد ومميز ان شاء الله»، ورأى خليفة بأن الموقع سيحقق النجاح الباهر حيث دون«موقع سيحقق النجاح الساحق بإذن الله في ساحات التواصل ويترأسه الدكتور علي النعيمي».

وكتب خليفة "مغرّد إماراتي": موقع سيحقق النجاح الساحق بإذن الله في ساحات التواصل ويترأسه الدكتور علي النعيمي

وأضاف المدون عبدالعزيز بن جليدان بأن موقع العين الإخباري سيسرد كل ما هو مختص ويرد على من أراد أن يصدر فتنته نتمنى للموقع التوفيق في أعماله.

وعلقت أم عبدالله على انطلاق الموقع قريباً بالقول: "على ثقه إن شاء الله أن الموقع سيكون الافضل بفضل الله ثم بفضل الدكتور علي النعيمي، وكلنا ثقه بك، ونسأل الله أن يوفقكم في خدمة الوطن.

وأضافت مانعة الأحبابي: أبارك لهذا الاسم الوطني المخلص والعزيز علي رئاسته لتحرير موقع العين الإخباري وكلنا ثقة بالإدارة أنها أهلا للصحوة والتفاني، مبروك.

وعبرت بنت الإمارات عن تمنياتها بالتوفيق للدكتور النعيمي والقائمين على الموقع وكتبت: متمنية لكم التوفيق وخطوة رائعة في مجال الإعلام الإماراتي.