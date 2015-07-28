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مواطنو الإمارات يدخلون 85 دولة من دون تأشيرة مسبقة

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مواطنو الإمارات يدخلون 85 دولة من دون تأشيرة مسبقة مواطنو الإمارات يدخلون 85 دولة من دون تأشيرة مسبقة

أكدت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «تويتر» أن قائمة الدول التي تسمح لمواطني دولة الإمارات بدخول أراضيها بجواز السفر العادي ارتفعت حالياً إلى 69 دولة حول العالم، إلى جانب 16 دولة أخرى يتم استخراج تأشيرتها من مطار الوصول أو منافذ الدخول إليها أو من خلال الإنترنت.

وضمت قائمة الدول التي تعفي مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من التأشيرة المسبقة حالياً كلاً من «، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، ، تونس، المغرب، جزر القمر، أريتريا، هونغ كونغ، ماليزيا، تايلاند، سنغافورة، كازاخستان، كوريا الجنوبية، سلطنة بروناي، قيرغيزستان، بوتسوانا، سيشيل، موريشيوس، سوازيلاند، الجبل الأسود،، ألبانيا، مقدونيا، جورجيا، صربيا، جواتيمالا، بنما، الإكوادور، كولومبيا، جزر فيجي، نيوزيلاندا، البوسنة والهرسك، كوسوفو».

كما ضمت القائمة 34 دولة أوروبية في منطقة الشينغن والاتحاد الأوروبي، وهي كل من «النمسا، بلجيكا، الدانمارك، السويد، مالطا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، اليونان، أيسلندا، إيطاليا، سلوفاكيا، التشيك، سويسرا، لوكسمبورغ، هولندا، المجر، سلوفينيا، كرواتيا، بلغاريا، رومانيا، ليختنشتاين، قبرص، النرويج، البرتغال، إسبانيا، الفاتيكان، أندورا، - سان مارينو، موناكو».

فيما تضم الدول التي تسمح لمواطني الدولة باستخراج تأشيرة الدخول لدى الوصول إلى المطار 12 دولة، وهي «إندونيسيا، بنغلاديش، الفلبين، هونغ كونغ، جزر المالديف، طاجكستان، جزر كوك، جزر نييوى، السودان، سنغافورة، تايلاند، ماليزيا»، إضافة إلى 4 دول يتم استخراج تأشيراتها إلكترونياً عبر الإنترنت، وهي «بريطانيا مع إيرلاندا الشمالية، وسيرلانكا وتركيا وأستراليا».

 

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