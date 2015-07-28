عشان المصيف مايبوظش.. البول والخل والليمون لإسعاف لسعات قنديل البحر

بدأ موسم الصيف ويتسابق الناس للذهاب إلى المصايف للسباحة فى البحر، لكن يمكن بلمسة بسيطة من قناديل البحر أن تتحول الفرحة بالمصيف إلى حزن، ولكن لحسن الحظ هناك علاجات بسيطة وفعالة للسعات القنديل.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن قنديل البحر يعيش فى المياه البحرية، على شكل جرس أو مظلة، وخلال أشهر الصيف تظهر هذه المخلوقات البحرية وتلدغ المصطافين.

وأشار الباحثون إلى أن لمسة واحدة من قنديل البحر يمكن أن تكون مؤلمة جداً، حيث إن السم الصادر من أشعة قنديل البحر يتسبب فى آلام مشابهة للحروق ويسبب احمرار والتهاب الجلد.

وشدد الخبراء على توخى الحذر والهدوء وعدم الذعر إذا تم لمس قنديل البحر والخروج من المياه وعدم فرك الجزء المصاب لكى لا ينتشر السم فى الجسم.

مع عدم فرك المنطقة المصابة بقطعة قماش، ووضع الخل العادى أو عصير الليمون على المنطقة المصابة من أجل تهدئة البثور المؤلمة.

وإذا لم يكن لديك هذه المكونات فى متناول اليد فى الوقت الراهن، فالبول يمكن أن يساعدك فى التغلب على هذه المشكلة، فكل ما عليك القيام به هو التبول على المنطقة المصابة، وعلى الرغم من أن هذا التصرف أو الإجراء سيكون غير مريح بالنسبة للكثيرين، لكنه سوف يساعد بالتأكيد على تهدئة الالتهاب.

وحذر الخبراء بعدم وضع وضع الكحول أو المياه العذبة إلى المنطقة المصابة لأنه لن يؤدى إلا إلى تعقيد الوضع.

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