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"الكاجو" يعالج الاكتئاب ويضبط كيمياء الدماغ

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"الكاجو" يعالج الاكتئاب ويضبط كيمياء الدماغ "الكاجو" يعالج الاكتئاب ويضبط كيمياء الدماغ
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول حفنتين من الكاجو يوميا يعمل على ضبط كيمياء الدماغ تماما مثل العقاقير المضادة للاكتئاب.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت فى موقع هيلث الطبى الأمريكى، أن هذا يعنى أنك سوف تشعر بانخفاض معدل الاكتئاب مع تحسن حالتك الصحية بشكل كبير وتغيير الحياه مع زيادة الفرح والسعادة بعد تناول الكاجو.

وقد أثبتت الأبحاث أن الكاجو يحتوى على التربتوفان والنياسين، الذين لهم تأثير علاجى إذا تم أخذهم بكمية مناسبة والتى تتمثل فى حفنتين من الكاجو.
> وأظهرت الدراسة أن تناول الكاجو يسبب تغييرا واضحا فى المزاج بعد تناوله بطريقة منتظمة يوميا، والعيب الوحيد فى الكاجو أنه غنى بالدهون، حيث إنه قد يكون فكرة سيئة إذا كنت تتبع حمية غذائية صارمة لخسارة الوزن.

وأضاف الباحثون أنه لا يوجد شىء أفضل من وجود البديل الطبيعى للدواء، حيث إن الكاجو قد يجعلك تتخلى عن كل الأدوية المضادة للاكتئاب، بالإضافة إلى أنه خال من المواد المصنعة، وبهذه الطريقة يمكنك أن تستمتع بوجبة خفيفة لذيذة وطبيعية 100٪.

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مصر 365