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احذر.. عدم تنظيف مكيفات الهواء تضر بالصحة وقد تسبب الوفاة

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احذر.. عدم تنظيف مكيفات الهواء تضر بالصحة وقد تسبب الوفاة احذر.. عدم تنظيف مكيفات الهواء تضر بالصحة وقد تسبب الوفاة
بغض النظر عن أنها يمكن أن تخلصك من الحرارة، لكن يؤكد كثير من الباحثين أن مكيفات الهواء غير صحية، حيث إن لها العديد من الآثار السلبية على صحتك إذا لم يتم تنظيفها بانتظام.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن العديد من البكتيريا والكائنات الدقيقة تعيش فى مكيفات الهواء، وهناك واحدة من أخطر البكتيريا التى تسمى "legionella bacteria"، التى يمكن أن تكون أحياناً قاتلة.

وأشار الباحثون إلى أن بكتيريا "legionella bacteria" قد تتطور وتستنسخ فى الأجهزة التى لا يتم تنظيفها بشكل صحيح، وتسبب الضعف، والتعب، وآلام العضلات، وزيادة درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة، والسعال ..الخ.

والأكثر عرضة للخطر هم الذين لديهم مشاكل فى الجهاز التنفسى، وصغار الأطفال، والمصابين بأمراض مزمنة، وكبار السن، وفقاً للباحثون.

وأضاف الباحثون أنه إذا لم يتم الكشف فى الوقت المناسب عن هذا المرض يمكن أن ينتهى مع الموت، ولكن إذا اكتشف فى الوقت المناسب يمكن علاجه بنجاح بواسطة المضادات الحيوية.

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مصر 365