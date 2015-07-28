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للنساء.. 5 نصائح للوقاية من الالتهابات المهبيلة

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للنساء.. 5 نصائح للوقاية من الالتهابات المهبيلة للنساء.. 5 نصائح للوقاية من الالتهابات المهبيلة
الالتهابات المهبلية من أكثر المشاكل إزعاجا لدى النساء، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالتهابات المهبل.

الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، يقدم فى السطور التالية عددا من النصائح الهامة التى تجنبك التعرض لالتهابات المهبل وأهمها:
>1- لا تستخدمى المطهرات المهبيلة فى حالة عدم إصابتك بالتهاب مهبلى، فهى تعمل على تغير الوسط الطبيعى لتلك المنطقة، وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المهبل.

2- احرصى على ارتداء الملابس الداخلية القطنية، وابتعدى عن الأنسجة الصناعية، والتى لا تساعد على امتصاص العرق، وتعمل على سد مشام البشرة فى تلك المنطقة.

3- تأكدى طوال الوقت من جفاف منطقة المهبل، فالرطوبة العالية تساهم على انتشار البكتيريا والفطريات التى تؤدى لالتهابات المهبل.

4- لا تستخدمى المنظفات التى تحتوى على درجة عالية من العطور فى تنظيف تلك المنطقة، واعتمدى على الماء الفاتر والصابوت الذى يتكون من الزيوت الطبيعية.

5- استخدمى الماء الفاتر فى تنظيف تلك المنطقة، ولا تعتمدى على الماء الدافئ، وخاصة فى فصل الصيف فدرجة الحرارة العالية مناخا مناسبا لنمو الفطريات والبكتيريا، وبالتالى ترفع من فرص الإصابة بالتهابات المهبل.

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