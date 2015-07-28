الانتهاء من التجهيزات الفنية والتقنية للدورة الثالثة للانتخابات البلدية

أكد رئيس الفريق التقني للانتخابات البلدية م. ناصر بن عبدالله الفهيد الانتهاء من معظم الأعمال التقنية والتجهيزات الفنية اللازمة استعداداً لتنفيذ أعمال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية والتي من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى منها في السابع من ذي القعدة المقبل والتي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين.

وأوضح الفهيد في تصريح له أنه تم إعداد فريق تقني متخصص بوزارة الشؤون البلدية والقروية يتكون من فريق رئيسي بمقر اللجنة العامة للانتخابات إضافة إلى وحدات معلومات بكل لجنة محلية بجميع الأمانات.

وأشار الفهيد إلى أنه روعي في هذه الدورة تسهيل الحصول على المعلومة من خلال استخدام جميع الوسائل والأدوات التقنية المتاحة والتي تتمثل في موقع الانتخابات على شبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال للأنظمة التشغيلية الشائعة، وتخصيص رقم اتصال موحد(الهاتف الانتخابي)، إضافة إلى تفعيل خدمة خدمات الرسائل النصية.

ونوه إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات م. عبداللطيف آل الشيخ دشن أخيراً موقع الانتخابات البلدية على شبكة الإنترنت( www.intekhab.gov.sa)، مشيراً إلى أنه تواكب مع تدشين الموقع إطلاق بعض الخدمات الأخرى وهى الهاتف الانتخابي على الرقم ( 199040) وخدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم (500103) بحيث يستطيع الناخب والمرشح من خلال تلك الخدمات معرفة جميع المعلومات الخاصة به كناخب أو مرشح سابق أو جديد، كما تشمل الخدمات الاستفسار عن معلوماته الانتخابية السابقة سواء رقمه، أو مركزه الانتخابي، أو الشروط الواجب توافرها كناخب أو مرشح وأحقية الانتخاب والترشح وجميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالانتخابات، علماً بأن جميع تلك الخدمات مجانية.

وأضاف رئيس الفريق التقني أنه تم أيضا تدشين الأنظمة على الأجهزة الكفية من خلال تطبيقات الجوال لنظام الانتخابات البلدية (انتخاب) بحيث يعمل على جميع الأنظمة التشغيلية العالمية الشائعة كنظام IOS ويمكن تحميله عن طريق (أبل ستور)، ونظام التشغيل android ويمكن تحميله عن طريق (google play) وهي نسخة متطورة، كما أضيفت جميع المراكز الانتخابية على شكل خرائط رقمية بحيث يمكن للناخب أو المرشح الاستدلال للوصول إلى أقرب مركز انتخابي أو أي مركز يتم تحديده من قبل مستخدم التطبيق عن طريق استخدام (خرائط google) للوصول إلى المركز المستهدف، فضلاً عن معرفة الشروط والمتطلبات لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الفنية أوضح الفهيد أنه تم تركيب شبكات محلية في عدد (16) لجنة محلية رئيسية تمثل جميع أمانات المملكة، وربطها بالمركز الرئيسي بالوزارة وإضافة عدد (16) خطا احتياطيا يعمل بطريقة مباشرة في حالة وقوع أي انقطاع في الخطوط الأساسية، وتزويد اللجان المحلية بفنيين دائمين خلال فترة الانتخابات لمتابعة سير الأعمال والتأكد من عملها بدون أي انقطاع، وجار العمل حاليا على توزيع عدد (1267) جهاز تصوير وفاكس لخدمة العملية الانتخابية في كل المراكز الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الاختبارات اللازمة لأنظمة قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، وسيتم تدريب العاملين في اللجان المحلية في مواقعهم على هذه الأنظمة الجديدة خلال الأسبوع القادم، كما أشار إلى أنه تم عمل محاكاة لجميع اجراءات سير العملية الانتخابية في لجنة انتخابات أمانة منطقة الرياض، وفي مقر اللجنة العامة للانتخابات بالوزارة. ونوه أخيراً إلى أن الفريق التقني في هذه الدورة قام بالربط المباشر مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية الناخبين والمرشحين والتأكد من عدم تكرار تسجيل الناخبين والمرشحين والتأكد من انطباق شروط الانتخابات عليهم.