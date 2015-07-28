نجمات العيد يترأسن قائمة أسوأ الإطلالات لهذا الشهر

في كل شهر نستعرض قائمة أسوأ الإطلالات، ونجد أنّ جرأة نجمات هوليوود تضعهم في المراتب الأولى، ولكن هذا الشهر كانت إطلالات النجمات العربيات في حفلات العيد هي الأسوأ، حيث شاهدنا بعض الإطلالات التي خيبت آمالنا من نجماتنا العربيات، نستعرضها معك في السطور التالية:

كان اختيار النجمة نجوى كرم لفستانها الأحمر ذو الطبقات المتعددة غير موفق، فعلى الرغم من أنّ تصميمه كان مناسبًا لشكل جسمها إلا أنه أعادنا للتسعينات حيث بدا قديماً على نحو سيئ، أما هيفاء وهبي فقد كررت نفسها من جديد بفستان براق باللون الأبيض في حفلة عيد الفطر المبارك، حتى بدا أنها أعادت ارتداء أحد فساتينها السابقة، كما صدمتنا ميريام فارس باختيار سيئ، وتخطت جرأة النجمة نيكول سابا الحدود فظهرت ببدلة سوداء زينتها بإكسسوارات غريبة للغاية، وبرأينا كانت الأسوأ في حفلات العيد.

وبالنسبة لنجمات هوليوود فقد اختارت بوبي ديليفين Poppy Delevingne إطلالةً غير موفقة بفستان مزدحم بالتفاصيل، وظهرت تشارلي إكس سي إكس Charli XCX بفستان غريب بدا كأنها ترتدي وسادةً كبيرةً، ومن الواضح أنّ لورا بايلي Laura Bailey أرادت اتباع موضة تركيب الألوان ففعلت ذلك بطريقة غير موفقة فظهرت بإطلالة سيئة للأسف .

شاهدي معنا أسوأ الإطلالات خلال شهر يوليو وشاركينا برأيك.