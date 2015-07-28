مجوهرات نيرمين قليلات من الطبيعة وكنوزها

قدّمت مصممة المجوهرات اللبنانية نيرمين قليلات مجموعة من المجوهرات المُبتكرة المستوحاة من عالم البحار وكنوزه، فحوّلتها إلى قطع عصرية لتزيّن أناقة السيدة العصرية التي تبحث عن التميّز والتفرّد.

1- بدأتِ تصميم الأزياء، وانتقلتِ لتصميم المجوهرات؛ ما هو الرابط بين الاثنين، وأين تجدين نفسك أكثر؟

من يمتلك موهبة إبداعية يتمكّن من النجاح في عدّة مجالات، وخاصة أن الموضة لها أوجه متعددة ومتقاطعة مع بعضها. بالنسبة لي، فإنّ تصميم الأزياء والمجوهرات متشابهان كثيراً ويكملان بعضهما البعض، إذ لا تكتمل أيّ إطلالة من دون الأزياء أو من دون المجوهرات الملائمة.

2- ما هو تعريفك للموضة بشكل عام؟

مفهوم الموضة واسع وشامل، لكنني لا أفضل أن أتبع موضة معينة أو أن أحصر نفسي بصيحة معينة، بل أختار وأتبع ما هو مختلف ومميّز وما يليق بي طبعاً.

3- استوحيتِ مجموعة المجوهرات من عالم البحار؛ فهل يعود السبب إلى كونك تعيشين في مدينة ساحلية؟

طبعاً، وهذا هو أوّل الأسباب، فأنا أعشق مدينتي بيروت وطبيعتها الساحرة، خصوصاً في فصل الصيف. ولهذا، تمحورت المجموعة حول عالم البحار، والصيف، والأجواء الاستوائية الساحلية بشكل عام.

4- ماهي موضة المجوهرات في هذا الموسم؟

عندما أصمّم مجموعاتي لا أتبع موضة معيّنة، بل أحاول ابتكار موضة جديدة خاصّة بي. لذلك، لا أعتقد أنّ هنالك موضة خاصّة بالمجوهرات.

5- أيّ موادّ وأحجار كريمة تفضّلين أن تستخدمي في تصاميمك؟

أنا أعشق الألوان الحيوية، لأنني أعتقد أنها تُدخل البهجة إلى قلوب النساء. لهذا أستخدم الأحجار الكريمة الملوّنة، بالإضافة إلى الذهب والألماس.

6- ما الذي يُميّز مجوهرات نيرمين من غيرها في السوق؟

متجددة ومُبتكرة وتُشعر المرأة التي ترتديها بالتميّز والأناقة.

7- من هي السيّدة التي ترغبين في أن تتزيّن بتصاميمك؟

كلّ سيدة تعشق الأسلوب العصري والمتميّز.

8- ما هي مشاريعك المستقبلية؟

أحضّر لمعرض قريب في عاصمة الموضة باريس، كما أعمل على إطلاق الموقع الإلكتروني الخاصّ بالعلامة التجارية.

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