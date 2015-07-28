بالفيديو: مجموعة "جورج شقرا" تنبض بالحيويّة وحسّ الإبداع

قدم المصمم جورج شقرا مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2015-2016 في قصر طوكيو في باريس، في إطار أسبوع الموضة للأزياء الراقية.

جاءت مجموعة تصاميمه، المستوحاة من أعمال الشاعر والفنان جان كوكتو Jean Cocteau ، تحاكي قوّة وعزم المرأة الجريئة من جهة وأنوثتها الشاعرية المحبّة للفن والجمال من جهّة أخرى.

وتميّزت بأغلبيّتها بفساتين الكوكتيل ذات الخصر الرفيع والتنانير المتمايلة الرشيقة تارة شفّافة تبرز حركة الأقدام، وتارة أخرى مطرّزة بالزهر والترتر. أما فساتين السهرة الطويلة ذات الزيول المتدلية من الخلف والفتحات الجانبية من الأمام المبرزة للأنوثة فاستحقت فخامة الحفلات الأميرية الراقصة. سواء كان الفستان قصيراً، متوسّط الطول أو طويلاً، فإن مجموعة هذا الموسم جذّابة، ساحرة، راقية، ملوكية.

عرض شقرا تشكيلة تنبض بالحيويّة وحسّ الإبداع، كما رافق الفساتين القفازات الطويلة والأقراط مما زادها أناقة وجمال. وامتازت الأقمشة المستعملة بتناسقها من الكريب، والكازار المطبّع، والتول المنقّط بالزهيرات، والدانتيل المشكوك بالأحجار والمخمل المطرّز إضافة إلى أقمشة برّاقة فضيّة... انها باختصار أناقة مصقولة بالحداثة والتباين.

استخدم شقرا الألوان الملكية والأرستقراطية كالأزرق الملكي والأحمر الداكن، والأرجواني والأخضر الصارخ والفوشيا والبنفسجي المختلط أحياناً مع البرتقالي، إضافةً إلى الأسود الأسطوري والأبيض مع بعض البريق الفضّي.

بإطلالة رومنسية مميّزة، جاء فستان الزفاف ليختتم العرض بلونه الأبيض الناصع المرصّع بالكريستال فيجعل من العروس أميرة عصريّة بنفحة مستقبليّة.

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