الأهلي ضد سموحة .. هل يحسم الزمالك لقب الدوري دون أن يلعب؟

يدخل الأهلي مواجهة سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة 31 للدوري المصري يوم الثلاثاء باحثا عن مواصلة الضغط على الزمالك الذي يواجه طلائع الجيش في مباراة حاسمة للبطولة يوم الأربعاء.

وجمع الأهلي 77 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك قبل مباراتين من النهاية.. لكن الفارس الأبيض سيحتفل بالدوري إن تعادل على الأقل أمام الجيش بوصوله للنقطة 84.

لكن الأهلي عليه مواصلة الضغط على الزمالك حتى الرمق الأخير وفقا لما صرح به فتحي مبروك المدير الفني.

رغبة الأهلي تصطدم بمحمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأحمر والحالي لسموحة الذي خاض مباراتين فقط. فاز على النصر 4-1 وخسر من مازيمبي 2-0 في الإسكندرية.

سموحة إن فاز سينهي الدوري في المركز الثامن متخطيا حرس الحدود وطلائع الجيش -إن خسر من الزمالك.

ويحتل سموحة الترتيب 10 برصيد 50 نقطة بينما الجيش يحل تاسعا برصيد 52 نقطة.