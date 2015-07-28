ورشة عمل بجامعة قناة السويس حول استراتيجيات التدريس بالقرن الحادى والعشرين

نظمت وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة جامعة قناة السويس ورشة عمل حول خرائط المنهج واستراتيجيات التدريس الحديثة حضرها بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التجارة.

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ناهد مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد زكى، عميد كلية التجارة، وحاضر فى الندوة الدكتور فوزى عبد القادر، عضو هيئة التدريس بقسم المناهج بكلية التربية بجامعة قناة السويس، ودارت الندوة حول كيفية استفادة أعضاء هيئة التدريس من الاستراتيجيات الحديثة فى الدول المتقدمة ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وأهمية الالتزام بوضع خرائط المناهج والتى توضح خريطة السنة الدراسية ودور المدرس على مدى العام الدراسى فخريطة المناهج هى بمثابة العقد بين الأستاذ والطلاب والأقسام العلمية.

وقال الدكتور أحمد زكى، عميد كلية التجارة ومدير مشروع تطوير نظم وتقويم الطلاب والامتحانات، إن وحدة القياس والتقويم هى وحدة تابعة لمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والإمتحانات بالقاهرة والذى يعد أحد مشروعات تطوير التعليم العالى، وأن رؤية المشروع أن يصبح مركز تقييم الطلاب بكلية التجارة واحدًا من المراكز المهمة بالجامعة يتم من خلاله تحسين وتطوير نظم تقييم الطلاب والامتحانات، وأن الهدف الاستراتيجى هو نشر ثقافة تقويم الطلاب والامتحانات كمدخل أساسى لإصلاح وتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها. وأضاف أن مثل هذه ورش العمل تؤتى بثمارها لتعريف أعضاء هيئة التدريس بكل ما هو جديد فى عالم التدريس والمعايير الدولية البحثية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذى للمشروع، أن الهدف من الورشة هو تعلم أعضاء هيئة التدريس كيفية رفع المحتوى العلمى وفقًا للأسس ومعايير الجودة وطرق القياس والتقويم وكيفية تقويم الطلاب، وأضاف أن الوحدة تقيم ندوات أخرى فى التعريف بالجديد فى نظام الامتحانات المميكنة وغيرها من الموضوعات التى يكون لها أثر إيجابى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.