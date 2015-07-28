موقع مباشر كفر الشيخ: مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية طوق النجاة

أكد إكرامى حمدى المشرف العام على موقع "مباشر كفرالشيخ"، أن المبادرة التى أطلقها "اليوم السابع" لتبنى الصحافة الإقليمية وتسليط الضوء عليها بمثابة طوق النجاة للصحف والمواقع الإقليمية.

أضاف "حمدى" أن مثل هذه المبادرات سوف تثرى العمل الصحفى وتؤدى لاكتشاف مزيد من الكوادر الشابة المغمورة بالأقاليم.

وأوضح "حمدى" أن موقع "مباشر كفرالشيخ" تجربة وليدة فى عالم الصحافة الإقليمية التى تسعى لتسليط الأضواء على هموم المواطنين وإيجاد حلقة تواصل بين المواطنين والمسئولين وتساهم بشكل فعلى فى إيجاد الحلول الواقعية لتلك المشاكل.

وأشار الى أن فكرة "مباشر كفرالشيخ" تأثرت كثيرًا بنهج وأسلوب "اليوم السابع" في تبنى القضايا التي تنحاز بشكل كبير للمواطنين وترسيخ فكرة الشراكة في صناعة الخبر من خلال إطلاق "صحافة المواطن" و"الميكروفون معاك".