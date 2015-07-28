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شريف علاء لـ في الجول: أهدف لتعويض غياب عبد الشافي في الزمالك

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شريف علاء لـ في الجول: أهدف لتعويض غياب عبد الشافي في الزمالك شريف علاء لـ في الجول: أهدف لتعويض غياب عبد الشافي في الزمالك

أبدى شريف علاء الظهير الأيسر للمقاولون العرب سعادة بالغة بالتوقيع للزمالك لمدة خمس سنوات بداية من الموسم المقبل. مؤكدا أنه فخر لأي لاعب الانضمام للقلعة البيضاء.

ووقع علاء مع زميله محمد سالم على عقود انضمامه للزمالك مقابل ستة ملايين حصل عليها المقاولون العرب.

وقال علاء لـFilGoal.com يوم الأثنين: "المفاوضات بدأت منذ ثلاثة أشهر لكنها تجمدت وعادت منذ خمسة أيام فقط".

وأضاف "عندما تحدث معي مسؤولو الزمالك سألوني عن رغبتي وأبديت موافقة فورية على الانضمام للزمالك الذي أتمنى الحفاظ على ما حققه الفريق في الموسم الجاري".

وتابع "أطمح بالمشاركة أساسيا وتعويض غياب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر المنتقل لأهلي جدة".

وكان الزمالك قد خاض الموسم الماضي بحمادة طلبة في الظهير الأيسر ونجح مؤخرا في التعاقد مع محمد عادل جمعة الظهير الأيسر للمصري قبل شريف علاء.

وأتم "أشكر شريف إسلام نائب رئيس التسويق وأحمد مرتضى منصور فكان لهما دورا كبيرا في حسم الصفقة مع إدارة المقاولون العرب التي أشكرها على السماح لي بتلبية رغبتي".

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