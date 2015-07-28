إلقاء القبض على قتلة سائق "توك توك" بكفر الشيخ

كشفت مباحث قسم أول كفر الشيخ لغز مقتل أحمد ناجى 25 سنة سائق "توك توك"، والعثور على جثته مقتولاً بأحد المصارف الزراعية بمركز كفر الشيخ، حيث تبين أن وراء جريمة قتله أحمد ص ر، وأحمد ك، ورضوان ع، بهدف سرقة "التوك توك" الذى كان يقوده.

وكان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بالعثور على جثة أحمد ناجى سائق "توك توك"، حيث تبين أن مبلغا بغيابه فى دائرة قسم أول كفر الشيخ من يوم 15 يوليو الجارى، وتم العثور على جثته بأحد المصارف عندما رأى صاحب الأرض الجثة فى المصرف مشوهة، ويخرج منها الديدان، وتم نقلها لمصرف كفر الشيخ العام، وتعرف عليه والده وشقيقه من ملابسه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية، وضم المقدمين أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، وتوفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، ومعاونى قسم أول النقباء محمد عبد العزيز وأحمد شهاب وعمرو فتح الله ومحمد أبو شعيشع، وتبين أن وراء جريمة القتل 3 أشخاص هم أحمد.ك. ج 25 سنة عامل زراعى، وأحمد.ج.ص 22 سنة "استورجى"، ورضوان.ع.ع 19 سنة عامل زراعى مقيمون بقرية قراجة بمركز كفر الشيخ.

وتبين أن المتهم رضوان استدرج المجنى عليه لتوصيله إلى عزبة عثمان، بينما انتظره المتهمان الآخران هناك، وقاموا بتوثيقه بوضع لاصق "بلاستر" على وجهه وتعرف على أحدهم، مما اضطر المتهمون إلى القيام بقتله طعناً بأداة حادة "مطواة" حتى سقط غارقاً فى دمائه، وأوثقوه بالحبال فى قدميه، وألقوا به بالمصرف واستولوا على "التوك توك" الذى كان بحوزته.

وتم القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث أرشدوا عن السلاح الأبيض "مطواة"، وأنهم قاموا ببيع "التوك توك" لأحد الأشخاص ويدعى ع.خ 26 سنة مقيم بإسحاقة، وتم ضبط التوك توك المسروق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت نيابة مركز كفر الشيخ التحقيق بإشراف المستشار راضى الشافعى، والذى قرر حبسهم أربعة أيام أربعة أيام.