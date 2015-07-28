تعرف على مواعيد مباريات روما في الدوري الإيطالي .. صدام يوفنتوس مبكرا

أجريت مراسم قرعة الدوري الإيطالي يوم الأثنين والتي أسفرت عن مواجهات قوية في كل أسبوع على الأقل.

واقترب الدولي المصري محمد صلاح من الانضمام لروما رسميا من تشيلسي.

ويعرض FilGoal.com جدول الدور الأول كاملا لروما..

1) فيرونا - روما / 23-8-2015

2) روما - يوفنتوس / 30-8-2015

3) فروسينون - روما / 13-9-2015

4) روما - ساسولو / 20-9-2015

5) سامبدوريا - روما / 23-9-2015

6) روما - كاربي / 27-9-2015

7) باليرمو - روما / 4-10-2015

8) روما - إيمبولي / 18-10-2015

9) فيورنتينا - روما / 25-10-2015

10) روما - أودينيزي / 28-10-2015

11) إنتر - روما / 1-11-2015

12) روما - لاتسيو / 8-11-2015

13) بولونيا - روما / 22-11-2015

14) روما - أطالانطا / 29-11-2015

15) تورينو - روما / 6-12-2015

16) نابولي - روما / 13-12-2015

17) روما - جنوى / 20-12-2015

18) كييفو - روما / 6-1-2016

19) روما - ميلان / 10-1-2016