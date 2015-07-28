تعرف على مواعيد مباريات روما في الدوري الإيطالي .. صدام يوفنتوس مبكرا

أجريت مراسم قرعة الدوري الإيطالي يوم الأثنين والتي أسفرت عن مواجهات قوية في كل أسبوع على الأقل.
واقترب الدولي المصري محمد صلاح من الانضمام لروما رسميا من تشيلسي.
ويعرض FilGoal.com جدول الدور الأول كاملا لروما..
1) فيرونا - روما / 23-8-2015
2) روما - يوفنتوس / 30-8-2015
3) فروسينون - روما / 13-9-2015
4) روما - ساسولو / 20-9-2015
5) سامبدوريا - روما / 23-9-2015
6) روما - كاربي / 27-9-2015
7) باليرمو - روما / 4-10-2015
8) روما - إيمبولي / 18-10-2015
9) فيورنتينا - روما / 25-10-2015
10) روما - أودينيزي / 28-10-2015
11) إنتر - روما / 1-11-2015
12) روما - لاتسيو / 8-11-2015
13) بولونيا - روما / 22-11-2015
14) روما - أطالانطا / 29-11-2015
15) تورينو - روما / 6-12-2015
16) نابولي - روما / 13-12-2015
17) روما - جنوى / 20-12-2015
18) كييفو - روما / 6-1-2016
19) روما - ميلان / 10-1-2016