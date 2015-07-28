دروجبا ينضم لنجوم العالم في الدوري الأمريكي

(إفي): تعاقد الإيفواري ديدييه دروجبا اليوم الاثنين مع نادي مونتريال امباكت الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الأخير وتشيلسي الإنجليزي.

وسينضم المهاجم (37 عاما) رسميا للفريق بعد حصوله على شهادة الانتقال الدولي وشهادة العمل في كندا وفقا لما جاء في بيان صادر عن مونتريال امباكت والذي وفقا لسياسة الدوري الأمريكي لم يعلن عن تفاصيل صفقة اللاعب.

وقال رئيس النادي الكندي، جوي سابوتو "الترحيب بدروجبا شرف لإمباكت، منذ المحادثة الأولى معه شعرت بأنه يرغب فعلا في اللعب هنا، هذا من أكبر أيام النادي وقدومه سيكون مفيدا على كل الأصعدة".

وأضاف نائب رئيس العلاقات المؤسسية والتطوير الفني بالنادي نيك دي سانتيس من جانبه "لاعب بحجمه يمكنه فقط المساعدة في تطوير النادي، لقد كان قائدا ومنتصرا وبطلا طوال مسيرته".

من جانبه أضاف المدير الفني للفريق آدم براز "نحن سعداء للغاية بهذه الاضافة لفريقنا فهو لاعب صاحب مسيرة استثنائية، حاسته التهديفية وخبرته وقيادته ستساعد الفريق كثيرا".