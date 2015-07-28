حظك اليوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز - 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 28 يوليو – تموز 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2015

>مولود برج الحمل اجتماعى بطبعه ويتمكن من الاندماج فى أى موضوع مع مجموعة من الأفراد بسرعة ولساعات طوال، وهو عادة لا يحب للغد هما ويعيش يومه أو ساعته، وعلى الرغم من واقعية صاحب البرج إلا أنه يسعى للمصالحة وهو يحارب مشاعره بقسوة وبعنف، إذ إنها نقطة ضعف عنده قلما تجد شخصا من هذا البرج يخفى مشاعره ولا يصدق فيما تحققه المواقف العاطفية من معجزات.>صاحب برج الثور قد تثيره وتجذب انتباهه الفتاة النارية أو الهوائية ولكن هذا التنوع من الفتيات لا يناسبه فى المعاشرة وطبيعته تتناسب مع الفتاة المائية أو الترابية مثله، وإذا فشل فى زواجه سينتظر وقتا حتى يستطيع الارتباط مرة أخرى لأنه يكره التغيير لمجرد التغيير.>رجل برج الجوزاء ازدواجى فى كل شىء حتى ما يملك فتجد لديه سيارتين ومنزلين ومهنتين وربما زوجتين، إلا إذا استطاعت شريكته أو حبيبته أن تتفوق على فى الازدواجية ولذلك عليك أن تغيرى جلدك كالثعبان لتكتسى بالرداء الذى يتفق معه، هى معادلة صعبة تعجز عن تحقيقها الكثيرات، وإذا استطعت أن تفعلى ذلك فضعى فى الاعتبار أنك تحبين شخصين وليس شخصا واحدا وكل كل من هذين الشخصين مختلف عن الآخر وكل منهما سيبحث عن متطلباته فى شخصيتك.>رجل برج السرطان بوجه عام صادق مع نفسه، وله قلب ناعم ورقيق وهو يخبى هذه الصفات بأسلوبه الحاد الجاف فترعشك نظراته أو تنعشك تلك هى أسلحته ليحمى نفسه ولكن إذا شعر أنه فى وقت من الأوقات سيفتقدك يعود إلى طبيعته ويحارب من أجل الاحتفاظ بك.>رجل برج الأسد مثال للتبذير والكرم سوف يفاجئك بتقديم الهدايا الفاخرة ويدعوك لأفخر الأماكن وسيقدم لك الأشعار والأغنيات الرومانسية، وأيضا ويختار لكى الكتب ويرسل لك الزهور، لا تخافى هذا الرجل فهذه النوعية تحتويك وتضمك وتشعرين معه بالأمان العاطفى والنفسى والأسرى والمادى والاجتماعى، ولكن عليك أن تغفرى له غيرته العمياء التى من الممكن فى ظل عدم استيعابك لها أن تفقدى كل هذه المزايا وأيضا ديكتاتوريته المزعجة.>صاحب برج العذراء رقيق وضعيف يعيش فى سلام، صاحب ابتسامة خجولة وقلب طيب وأسلوب مهذب ولكن كل هذا يخفى وراءه أسرارا مثل سر سرعة انقلاب الزئبق الذى يضفيه عليه كوكب عطارد وقوة انفجار كوكب البركان الذى يذوب فى دمائه الباردة وصفاته الترابية، إذا عرفت رجلا من برج العذراء ستكتشف صفات العزارى من براءة وطهارة ولن تنساه فله سحر يجعل القلب يتذكره دائما.>لا تستطيع أى امرأة مقاومة سحر وجاذبية صوت رجل برج الميزان، أيضا حنانه ووجه البشوش فأحلامه ستكون أحلامك وسوف تجدين نفسك تتصرفين بأسلوب يرضيه لمجرد أن تريه سعيدا ومبتسما لك، كلمة الحب والميزان كلمتان مترادفتان فهو مخترع الرومانسية وصاحب مدرسة طورها لتصبح فنا له أسلوبه وقواعده.>صاحب برج العقرب ينجح فى جميع الأعمال سواء كان رئيسا أو مرؤوسا يتغلب على الصعاب ليحقق هدفه ويحدد طموحه، وهناك ألفة بين مواليد برج العقرب والمال فله قدرة كبيرة على كسب المال واقتنائه ولكنه لا يصل أبدا إلى الثراء الفاحش، مولود برج الميزان مائى لذلك أفضل الأماكن عنده تكون بجانب شاطئ البحر ويخضع برجه لكوكب المريخ، وقد يكون ذلك بسبب قسوة وقوة غضبه، حجره الياقوت الأصفر وألوانه المفضلة الأحمر الداكن.>رجل برج القوس يتميز بقدر من الصراحة والوضوح فى شخصيته ويندر وجوده بنفس القدر فى بقية الرجال، فهو سوف يوضح علاقاته معك بكل صراحة، مولود البرج متفاءل جدا وهذا يجعله يثق بكل الناس لأن واثق من قلبه وحبه للحياة وأن كان تفاؤله يعرضه لمشاكل تنبع من ثقته بأشخاص ليسوا أهل للثقة عليه أن يحد من تلك الثقة العمياء فى كل شىء حتى لا يتعثر فى الأرض وهو منشغل بتصويب أسهمه على حلم فى السماء ينظر إليه ويعمل على اقتناصه.>رجل برج الجدى يغير على كرامته كثيرا ويعتز برأيه ويميل إلى الحرية والاستقلال بحياته قوى الإيمان بدينه ومبادئه التى يضحى بحياته للحفاظ عليها، فحقيقة صاحب برج الجدى المستقل الحازم مسجونة بداخله وقليل منهم يستطيع أن يفك الغلال ليظهر حنانه أحلامه ورومانسيته.>لا يرغب رجل برج الدلو فى الكشف عن مشاعره الحقيقية رغم هوايته المحببة فى التغلغل فى مشاعر الآخرين وتتسم ردود أفعاله ودوافعه بالتعقيد ويظل كذلك لتحقيق متعة خداعك فقط.>رجل برج الحوت السلبى يعطى اهتمامه لعائلته، ولكن ليس بالقدر المطلوب ولا يعتنى بها جيدا فيميل إلى تأجيل أعماله ومسئولياته ويكره مواجهة الواقع بقسوته وجديته، وإذا كنتِ مرتبطة برجل برج الحوت السلبى فعليك أن تبحثى عن عمل له ولك ثم تقومى بالعملين معا ولكن عزاء هذه السيدة هو سعادتها فى العواطف والرومانسيات التى يضفيها عليها هذا الرجل.