رسميا - أيو ينضم لأستون فيلا

(إفي): أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم تعاقده مع المهاجم الغاني الدولي جوردان آيو حتى يونيو 2020 قادما من لوريان الفرنسي.

وينضم آيو (23 عاما)، والذي اجتاز صباح اليوم الكشف الطبي، إلى أستون فيلا لمدة خمسة مواسم، مقابل 12 مليون جنيه استرليني (17 مليون يورو).

وأكد تيم شيرود، المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات نقلها موقع النادي، "أنا سعيد للغاية بضم جوردان، انه لاعب رائع، ويافع جدا، سيتأقلم بسرعة كبيرة على الدوري الإنجليزي الممتاز".

وينضم آيو إلى قائمة الصفقات التي أبرمها النادي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بضم جوردان أمافي (نيس) وسكوت سينكلير (مانشستر سيتي) وميكاه ريتشاردز (فيورنتينا/مانشستر سيتي) ومارك بون (نورويتش سيتي).