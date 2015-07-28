رئيس روسيا: بلاتر يستحق جائزة نوبل

قال فلاديمير بوتين رئيس روسيا إن سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي يستحق الحصول على جائزة نوبل وذلك خلال حوره تم بثه عبر الإذاعة السويسرية (ٌRTS).

وتحوم الشبهات حول بلاتر الرئيس الذي استقال من منصبه بعد أيام قليلة من فوزه بانتخابات الاتحاد الدولي على حساب الأمير الأردني علي بن الحسين.

وأضاف بوتين في تصريحاته للإذاعة السويسرية "كلنا نعلم الموقف الدائر حول بلاتر حاليا.. لن أخوض في تفاصيل لكني لا أصدق أي كلمة تقال على هذا الرجل".

وتابع "أعتقد أن الأشخاص مثل بلاتر أو رؤساء الاتحادات الدولية والأوليمبية الكبرى يحتاجون لتكريم خاص.. إذا كان هناك من يستحق جائزة نوبل فهم هؤلاء الأشخاص".

وتستعد روسيا لتنظيم كأس العالم 2018 بعد أن فازت بها في عهد بلاتر الذي تنتهي حقبته في الانتخابات المعادة في فبراير 2016.