أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس روسيا: بلاتر يستحق جائزة نوبل

Google+ Print
رئيس روسيا: بلاتر يستحق جائزة نوبل رئيس روسيا: بلاتر يستحق جائزة نوبل

قال فلاديمير بوتين رئيس روسيا إن سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي يستحق الحصول على جائزة نوبل وذلك خلال حوره تم بثه عبر الإذاعة السويسرية (ٌRTS).

وتحوم الشبهات حول بلاتر الرئيس الذي استقال من منصبه بعد أيام قليلة من فوزه بانتخابات الاتحاد الدولي على حساب الأمير الأردني علي بن الحسين.

وأضاف بوتين في تصريحاته للإذاعة السويسرية "كلنا نعلم الموقف الدائر حول بلاتر حاليا.. لن أخوض في تفاصيل لكني لا أصدق أي كلمة تقال على هذا الرجل".

وتابع "أعتقد أن الأشخاص مثل بلاتر أو رؤساء الاتحادات الدولية والأوليمبية الكبرى يحتاجون لتكريم خاص.. إذا كان هناك من يستحق جائزة نوبل فهم هؤلاء الأشخاص".

وتستعد روسيا لتنظيم كأس العالم 2018 بعد أن فازت بها في عهد بلاتر الذي تنتهي حقبته في الانتخابات المعادة في فبراير 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع