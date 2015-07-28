تعرف على مواعيد مباريات روما في الدوري الإيطالي .. صدام يوفنتوس مبكرا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسماء 11 لاعبا سيضمهم في الصيف الجاري ليدخل بهم موسم 2015-2016 تدعيما لصفوف الفريق.

وكان الزمالك قد تعاقد مطلع الموسم الجاري الذي يقترب من حسم لقب الدوري بـ18 لاعبا جديدا نجح في إعادة الفريق الأبيض لمنصة التتويج بالبطولة المحلية بعد غياب 11 عاما.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة (LTC) يوم الأثنين: "الزمالك تعاقد مع كل من محمود كهربا وأحمد رفعت وعمرو الحلواني من إنبي - محمد عادل جمعة من المصري - إبراهيم عبد الخالق من سموحة - أحمد حسن مكي من حرس الحدود".

"محمد جمال الشهير بأبو تريكة من الترسانة - محمد سالم وشريف علاء من المقاولون وبهذا نكون عالجنا مشكلة الظهير الأيسر".

شيكابالا

وأكد مرتضى منصور أن الثنائي محمد إبراهيم ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" سيكونا إضافة قوية للزمالك في الموسم المقبل.

وأشار "مندوب سبورتنج لشبونة سيصل القاهرة يوم الثلاثاء للاتفاق على المطلوب من ناديه لاستعادة شيكابالا".

الأجنبي وفيريرا

وشدد مرتضى منصور على أن كل الصفقات التي تعاقد معها الزمالك تمت بموافقة من الجهاز الفني وجوزفالدو فيريرا المدير الفني.

وأوضح "الوسيط بيني وبين الجهاز هو إسماعيل يوسف مدير الكرة.. وبالتالي هو يطلب لاعبين بالأسماء وما علينا سوى اتمام الصفقة مع الأندية".

وأشار إلى محاولته تجديد تعاقده رسميا فقال: "فيريرا رجل محترف.. طلب مني تأجيل التفاوض لتجديد التعاقد لما بعد حسم الدوري إن شاء الله عقب مباراة الجيش وهذه نقطة احترمتها فيه للغاية".

وتابع "عن اللاعب الأجنبي أمامنا ثلاثة أسماء سيختار منهم المدير الفني لاعبا لنضمه في الموسم المقبل".

وأتم "هذه 11 صفقة للزمالك في الموسم الجديد ستكون إضافة قوية للغاية ولاعبين مميزين جدا".