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ضبط 3 لنشات لنقل المواطنين ببحيرة المنزلة غير مطابقين للمواصفات

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ضبط 3 لنشات لنقل المواطنين ببحيرة المنزلة غير مطابقين للمواصفات ضبط 3 لنشات لنقل المواطنين ببحيرة المنزلة غير مطابقين للمواصفات

أرشيفية

تمكنت مديرية أمن بورسعيد من ضبط 3لنشات، ببحيرة المنزلة، غير مطابقة المواصفات لنقل الموطنين، مما يعرض حياتهم للخطر.

وكان اللواء محمود الديب – مدير أمن بورسعيد قد وجه بقيام قسم شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة على العائمات التى تقل المواطنين داخل مياة بحيرة المنزلة للتأكد من تراخيصها ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية منعًا لوقوع نتيجة لسير تلك اللنشات.

تمكن ضباط قسم شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة المقدم أحمد الحريزي -رئيس القسم والرائد محمد بيومي- رئيس المباحث من ضبط 3لنشات كبيرة بدون تراخيص وغير مطابقة للاشتراطات الفنية، مخصصة لنقل المواطنين داخل مياه بحيرة المنزلة مما يعرض حياة مستقليها للخطر.

أمر اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة مع تشديد الرقابة على اللنشات والعائمات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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