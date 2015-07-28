بالصور.. شاشات عرض بمدينة باريس في الوادي الجديد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، في محافظة الوادي الجديد، بتركيب شاشات عرض كبيرة في ميادين مدينة باريس وبنرات ولوحات عن قناة السويس الجديدة.

صرح عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد أن المركز قام بتركيب شاشات عرض كبيرة في ميادين مدينة باريس وبنرات ولوحات عن قناة السويس الجديدة.

وقال إن المركز قام باذاعة افلام تسجيلية ومواد فيليمة عن تاريخ قناة السويس القديمة والاهمية الاستراتيجية والاقتصادية للقناة الجديدة واضاف عباس ان المركز قام بتسيير عربات بمكبرات صوت لإذاعة الاغاني الوطنية وإعلام الأهالي بأماكن تواجد شاشات العرض الكبيرة لمتابعة ومشاهدة الافلام التسجيلية والمواد الفيليمية والوثائقية.