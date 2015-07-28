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رسميا - الزمالك يضم ثنائي المقاولون محمد سالم وشريف علاء

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رسميا - الزمالك يضم ثنائي المقاولون محمد سالم وشريف علاء رسميا - الزمالك يضم ثنائي المقاولون محمد سالم وشريف علاء

أبرم الزمالك رابع وخامس صفقاته الصيفية هذا الموسم بصفة رسمية بعد توقيع العقود مع محمد سالم وشريف علاء ثنائي المقاولون العرب بعد موافقة إدارة الأخير.

وحضر مندوب من المقاولون العرب إلى مقر نادي الزمالك برفقة الثنائي سالم وعلاء وبعد تحرير العقود قامت الأطراف الثلاثة بتوقيعها.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة تكلف خزينة النادي الأبيض ستة ملايين جنيه.

محمد سالم يبلغ 21 عاما وأحد عناصر منتخب الأوليمبي الأساسيين سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة خلال 34 مباراة في الموسم الماضي.

أما شريف علاء صاحب الـ23 عاما لعب 33 مباراة وصنع ثلاثة أهداف وحصل على أربع إنذارات طوال الموسم.

وبهذا ينضم الثنائي لمحمد إبراهيم ومحمد عادل جمعة ومحمد جمال الثلاثي الذي انضم رسميا للزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عن أسماء 11 لاعبا سينضموا للكتيبة البيضاء في الموسم المقبل نجح في ضم منهم خماسي حتى الآن.

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