قوات الحوثى تقصف مطار عدن بصواريخ "كاتيوشا" بعد اختراق الهدنة الإنسانية

قالت مصادر يمنية لـ"روسيا اليوم" الاثنين، إن الحوثيين قصفوا مطار عدن بصواريخ الكاتيوشا، وأضافت المصادر أن طيران التحالف أغار على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح شمال المدينة.

وكانت مصادر يمنية كشفت عن وقوع خروقات فى مدن يمنية عدة، وذلك بعد ساعات من بدء سريان هدنة إنسانية فى البلاد بطلب من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، التى تديرها الحكومة من مقرها المؤقت فى الرياض، بأن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تجمعات سكنية فى أكثر من منطقة بمدينة الضالع جنوب اليمن، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.