أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الحوثى تقصف مطار عدن بصواريخ "كاتيوشا" بعد اختراق الهدنة الإنسانية

Google+ Print
قوات الحوثى تقصف مطار عدن بصواريخ "كاتيوشا" بعد اختراق الهدنة الإنسانية قوات الحوثى تقصف مطار عدن بصواريخ "كاتيوشا" بعد اختراق الهدنة الإنسانية
قالت مصادر يمنية لـ"روسيا اليوم" الاثنين، إن الحوثيين قصفوا مطار عدن بصواريخ الكاتيوشا، وأضافت المصادر أن طيران التحالف أغار على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح شمال المدينة.

وكانت مصادر يمنية كشفت عن وقوع خروقات فى مدن يمنية عدة، وذلك بعد ساعات من بدء سريان هدنة إنسانية فى البلاد بطلب من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، التى تديرها من مقرها المؤقت فى الرياض، بأن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تجمعات سكنية فى أكثر من منطقة بمدينة الضالع جنوب اليمن، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"