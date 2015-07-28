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مقتل نحو 300 مغربى انضموا إلى مجموعات جهادية

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مقتل نحو 300 مغربى انضموا إلى مجموعات جهادية مقتل نحو 300 مغربى انضموا إلى مجموعات جهادية
اعلن وزير الداخلية المغربى محمد حصاد الاثنين أن نحو 300 مغربى قتلوا فى العامين الاخيرين بعد انضمامهم إلى تنظيمات جهادية وخصوصا فى سوريا والعراق.

وقال حصاد خلال لقائه مراسلى وكالات انباء بينها فرانس برس "هناك اليوم 1350 جهاديا مغربيا" و"منذ عمليات المغادرة الاولى فى 2013 فان عدد القتلى يناهز ال300، وتحديدا 286".

وأضاف "هذا العدد كبير، هذا يعنى أن نحو ربع الاشخاص الذين غادروا قتلوا خلال عام ونصف عام ، أن من يذهبون إلى هناك يذهبون إلى الموت".

وأوضح حصاد انه "منذ 2013، تم تفكيك أكثر من ثلاثين (جهادية) كان عدد كبير منها يقوم بالتجنيد وتسارعت الوتيرة اخيرا مع تفكيك 12 شبكة فى الاشهر الستة الاخيرة".

ووصف الوزير خطر وقوع هجمات على الاراضى المغربية بانه "فعلي"، مؤكدا "اننا نقوم بكل شيء لئلا يتحول هذا الخطر إلى افعال".
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