موسيقي سوري: حتى لو كانت الحرب طاحنة لا يحقّ للمغنّين العرب سرقة أغانينا

عبّر الموسيقي السوري معن خليفة عن امتعاضه الشديد من سرقة واحدة من أشهر أغنياته وحملت اسم "وحدنا والليل" وهي من تأليفه وألحانه، وكان أصدرها منذ ثمانية سنوات مع فرقته "حرارة عالية".

وقال خليفة في تصريح خاص "الأغنية غنّتها فرقتي حرارة عالية بالكثير من الحفلات في سوريا في دار الأوبرا وقصر العظم بصوت رغد، وحتى لو كانت الحرب طاحنة في سوريا لا يحقّ للمغنّين العرب سرقتها".

ويضيف خليفة "تفاجأت بأنّه تمّت سرقة أغنيتي من قبل أكثر من فنّان، سيّما من قِبل المغنّية فلسطينية شذى عطا الله".

يشار إلى أنّ الموسيقي معن خليفة ساهم بإنجاز العديد من الأعمال الموسيقيّة للمسرح والتلفزيون والسينما، وله عدّة ألبومات غنائيّة مثل "مطرّز"، "طفلة بالحب"، "نور ع نور"..