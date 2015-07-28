أميرة محمد: لهذا السبب غبت في رمضان

بررت الفنانة البحرينية أميرة محمد غيابها عن موسم دراما رمضان بأنه لم يعرض عليها أعمال درامية جيدة في الفترة الأخيرة، إلى جانب قلة المسلسلات التي تم ّإنتاجها في السعودية هذا العام وعدم وجود أعمال في قطر والبحرين لذا قررت الغياب.

وأوضحت أنها شاركت في بطولة مسلسل "طريق المعلمات"، وكان من المفترض عرضه في رمضان على قناة mbc ولكن تم تأجيله، مبينةً أنه عمل مهم جداً بالنسبة لها وتلعب فيه شخصية جديدة عليها تقدمها للمرة الأولى في الدراما.

وأشارت أميرة إلى أنها تعيش استراحة محارب في الدراما، موضحةً أنّ آخر أعمالها التي عرضت للجمهور "وجوه محرمة"، والذي قدمت فيه واحداً من أهم أدوراها حسب تعبيرها، ولفتت إلى أنها سعيدة بنجاح العرض المسرحي النسائي "بنات المول" الذي شاركت في بطولته خلال العيد في الرياض.