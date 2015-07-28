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أسماء المنور: الفرحة فرحتين

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أسماء المنور: الفرحة فرحتين أسماء المنور: الفرحة فرحتين

الإثنين 27-07-2015 20:50

عايد مجموعة من الفنانين المغاربة الفنانة أسماء المنور في عيد ميلادها، من خلال مقطع تم تسجيله لمعايدتها.

بدورها، شكرت "ملكة الأندلس"، حسب ما يلقبها معجبوها، الفنانين على أمانيهم لها وعلى اهتمامهم، حيت كتبت على حسابها الخاص في موقع "فيس بوك": "لكل الناس اللي هنأتني في عيدي وحضرت من بعيد ولكل الفنانين وأصدقائي وإخواني وفانزاتي الرائعين أشكركم فرحتوني".

في المقابل، هنأت أسماء شقيقها ومدير أعمالها ياسين المنور بمناسبة زفافه، وطلبت من جمهورها أن يدعي له بالتوفيق، حيث كتبت: "واليوم تزيد فرحتي بعرس أخويا وصديقي وخال ابني ومدير أعمالي وكاتم أسراري وإيدي اليمين والشمال وسندي ادعيلو بالرفاء والبنين وعقبالكم أجمعين ادعولو هو وزوجته بالتوفيق يارب ويحميكم من كل عين لم تصلي على النبي".

 

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