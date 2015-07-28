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بالصور : شاروخان وكاجول في كواليس فيلم جديد

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الإثنين 27-07-2015 22:21

التقط عشاق الثنائي الهندي Shahrukhan و Kajol صوراً مسربة لهما من كواليس فيلمهما الجديد "Dilwale"، كانت التقطت أثناء تصوير مشاهد رومانسية في مدينة صوفيا ببلغاريا.

يظهر الثنائي في الصور التي لم تخضع لعمليات المونتاج بعد في مشهد رومانسي تبدو فيه Kajol مرتدية قبعة حمراء وتنورة سوداء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها نجما بوليوود سوياً في بطولة أفلام هندية سينمائية، فقد عملا سوياً في العديد من المسلسلات والأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الملايين في العالم.

الجدير ذكره أن فيلم Dilwale من إخراج Rohit Shitty ، وسيتم عرضه في 18 ديسمير/ كانون الأول المقبل.

 

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