ابنة سعد الشاذلى: "اليوم أبى أخذ حقه بإطلاق اسمه على الدفعة 82 طيران"

قالت "شهدان" ابنة الفريق سعد الدين الشاذلى: إنها تأثرت اليوم عندما شاهدت تخريج الدفعة 82 طيران والتى حملت اسم الفريق سعد الدين الشاذلى، تكريماً له، مؤكدة أن تلك الخطوة أعادت لأبيها حقه، موضحة أنها حبست دموعها من شدة الفرح، لافتة إلى أن أبيها أهدر حقه خلال عهد الرئيسين أنور السادات وحسنى مبارك.

وأضافت "شهدان" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميين عمرو عبد الحميد ورامى رضوان عبر فضائية "ten"، قائلة: "النهاردة كل شىء رجع لمجراه.. وأتمنى وأطالب بالحديث فى الموضوع نفسه وأيه اللى حصل وخلا السادات ومبارك يعملوا كدا.. أتمنى قبل ما أموت أنى أشوف ايه اللى حصل بالظبط نسعموا من محللين سياسيين وعسكريين بشأن أخطاء الثغرة ومن المسؤول وما هى أسبابها لتفادى حدوث ذلك فى المستقبل".

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