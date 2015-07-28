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عزمى مجاهد: "الإخوان هما اللى دخلوا الترامادول مصر"

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عزمى مجاهد: "الإخوان هما اللى دخلوا الترامادول مصر" عزمى مجاهد: "الإخوان هما اللى دخلوا الترامادول مصر"
قال عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة المصرى، إن المنظومة الرياضية فى تحتاج إلى إصلاح كبير خاصة وأنها جزء من الدولة وأصبحت أمنا قوميا، بينما أشاد بعمل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قائلاً "كان الله فى عونه".

وأضاف "مجاهد" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن وزير الشباب الأسبق أسامة ياسين كان إرهابيا وحول مراكز الشباب آنذاك إلى أوكار لتخريج الإرهابيين، مؤكدا أن جماعة الإخوان فى الفترة السابقة عملت على خفض سعر "الترامادول" داخل الدولة حتى تنتقم من الشباب، قائلاً "الإخوان هما اللى دخلوا الترامادول فى الدولة لأنهم تجار مخدرات".

وأوضح عزمى مجاهد، أن الله ألهم الشعب المصرى بالرئيس عبد الفتاح السيسى للتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية فى الفترة السابقة لأنه أخذ قرارا بتحرير الدولة، فيما انتقد ما يفعله الناشط السياسى حازم عبد العظيم من مهاجمته للرئيس السيسى حاليا، قائلاً "حازم عبد العظيم يذكرنى بشخصية عبده مشتاق، وأنا شايف إنه بيخش يشكك فى حاجات عيب انه يشكك فيها رغم إنه كان فى حملة الرئيس وفى خندق واحد معاه".

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