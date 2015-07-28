مميش: دخل قناة السويس سيتضاعف بنسبة 300% عام 2023

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم دراسة كافة الأمور والتخطيطات قبل التشغيل التجريبى لقناة السويس الجديدة، مضيفًا أن التشغيل التجريبى لقناة السويس الجديدة نجح بنسبة 100%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، أن الملاحة فى قناة السويس الجديدة آمنة بنسبة 100% وتعد دخلًا قوميًا جديدًا لمصر، مشيرًا إلى أن دخل قناة السويس سيتضاعف بنسبة 300% عام 2023 بعد اكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأوضح مميش، أن السفن العملاقة تستطيع المرور فى قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعطى إشارة بدء العمل فى قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس المقبل.

وأكد مميش، أن قناة السويس الجديدة قناة موازية للقناة القديمة وليست تفريعة منها، موضحًا أن احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة سيكون مصريًا خالصًا وستكون رسالة للعالم بأن مصر قادرة على العودة لمكانتها.

وأشار مميش، إلى أن مصر ستعود إلى خارطة الاستثمار العالمى بقوة مع بدء مشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدًا أن بدء العمل فى قناة السويس الجديدة سيكون فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم 6 أغسطس المقبل.

وذكر مميش أن احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة ستشهد حفلًا غنائيًا بمشاركة الموسيقار عمر خيرت، والمشهد الأخير من أوبرا عايدة، والسلام الوطنى، مشيرًا إلى أن كافة فئات الشعب المصرى ستحضر الاحتفالية، كما سيشارك أسر الشهداء.

واستطرد: "الرئيس السيسى سيطلق جملة: نأذن نحن عبد الفتاح السيسى ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة".