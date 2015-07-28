بعد أحكام إعدام «بلاك بلوك».. غد الثورة: لا للإعدام ولو لصالحنا

تلقي حزب غد الثورة، بقدر كبير من الدهشة، والصدمة، الحكم الصادر أمس، من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بالإعدام شنقاَ علي 6 متهمين في قضية اقتحام وحرق مقر حزب ” غد الثورة “، من المنتمين لما يسمي بحركة “بلاك بلوك “.

وجاء بنص بيان صادر عن الحزب :

وتبدو أسباب الدهشة، في مرور أكثر من ثلاثة سنوات، بين الحادث الخطير، الذي وقع في قلب القاهرة، بالمقر الرئيسي بطلعت حرب، وبين تاريخ صدور الحكم، وكذلك إطلاق سراح المتهمين، رغم اعترافاتهم التفصيلية، واقتصار دائرة الاتهام علي المنفذين، دون المحرضين، ممن أشارت لهم التحقيقات، والاعترافات.

أما أسباب الصدمة فتجسد في صدور تلك الأحكام المغلظة بالإعدام شنقاَ، وهي العقوبة التي طالما أكدنا رفضنا لها، ومطالبنا بتعليقها في ظل الواقع السياسي، والقانوني المضرب – خاصة – في قضايا ذات طبيعة سياسية، ولم تسفر رغم كل الخسائر المادية عن فقدان في ارواح.

وللاعتبارات السابقة، ولغيرها من الاعتبارات الحقوقية، والإنسانية، كلف رئيس الحزب محمد أبو العزم، وزعيم الحزب د. ايمن نور للجنة القانونية بالحزب، بدراسة أمكانية التنازل عن الإدعاء المدني في الدعوي في مرحلة الطعن علي الحكم الصادر أمس، وذلك في إطار موقف الحزب المبدئي، والثابت المطالب بوقف عقوبة الإعدام في مصر.

ويطالب الحزب كافة الجهات المعنية، والحقوقية بالمضي قدماَ تجاه هذه الخطوة المستحقة حفاظاَ التعايش السلمي، واستعادة اللحمة الوطنية، والمصالحة المجتمعية الشامل.