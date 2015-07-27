بالفيديو.. أوباما ورئيس كينيا يرقصان خلال حفل عشاء رسمي

رقص الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الكيني أوهورو كينياتا خلال عشاء رسمي أقيم، يوم السبت 25 يوليو، ضمن إطار زيارة الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن العشاء كان حفل استقبال رسمي عادي، ولم تكن هناك أي بوادر لشيء غير عادي، لكن المتعة بدأت بعد غناء فرقة “Sauti Sol” الكينية باللغتين الإنجليزية والسواحيلية، إذ بدأ المغنون بعدها بالرقص. ووقف أوباما وانضم إليهم. ومن ثم وقف جميع الحضور وبدأوا بالرقص على أنغام الموسيقى.

وغنت بعد ذلك الفرقة، مجموعة أوركسترا الشباب. ونال غناؤهم إعجاب أوباما أنه بدأ يغني معهم.

كما قال أوباما حول إشاعات ولادته في كينيا، إن معارضيه يعتقدون أنه جاء إلى كينيا بحثا عن شهادة ميلاده. ومن الجدير بالذكر أن أوباما كشف عن شهادة ميلاده في عام 2011، بعد أن شكك خصومه بمكان ولادته وبحقه في ترؤس الولايات المتحدة، بحجة أنه لم يكن مواطنا أمريكيا. وتنص الوثيقة على أنه ولد في هونولولو، ولاية هاواي.

سبوتنك

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