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سلطنة عُمان: لن نشارك في القوة العربية المشتركة

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سلطنة عُمان: لن نشارك في القوة العربية المشتركة سلطنة عُمان: لن نشارك في القوة العربية المشتركة

وزير خارجية عمان

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن دستور بلاده يحظر مشاركة القوات المسلحة خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فلن تكون هناك أي مشاركة في القوات العربية المزمع تشكيلها، معربا عن أمله في أن تتمكن هذه القوة من مواجهة المخاطر الراهنة التي تهدد المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بالقاهرة، موضحا أن علاقات بلاده مع كافة الدول هي علاقات متوازنة، خاصة مع إيران التي لها علاقات متميزة مع بلاده، مؤكدا على موقف بلاده الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، يتفق وقواعد القانون الدولي.

وأضاف أن علاقات الدول يجب أن تتسم بالإيجابية وأن تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا أن بلاده ترى أنه من غير المفيد أن تكون هناك حالة استقطاب إقليمي، أو تحالفات إقليمية على حساب أطراف أخرى.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مستوى علاقات مع إيران لم يتغير، موضحاً أنه لا يوجد أي تطور يسمح بتغيير الموقف الحالي.

وعبر شكري عن أمله أن تلتزم كافة القوى الإقليمية والدولية بالقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول، والتي تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والاحترام المتبادل، وما يحقق استقرار المنطقة، مؤكدا أن كل ما يمس الأمن القومي العربي خاصة منطقة الخليج، فهو يمس الأمن القومي المصري نظرا للترابط التاريخي والمصير المشترك، مشيراً إلى مواصلة التشاور بين القاهرة ودول الخليج حفاظا على المصالح العربية.

سبوتنك

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