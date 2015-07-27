أحدث السفن الروسية في معرض “حاضر ومستقبل الأسطول الروسي”

قدم معرض “حاضر ومستقبل الأسطول الروسي” أحد نماذج السفن التابعة للقوات البحرية الروسية بمناسبة عيد القوات البحرية الذي صادف يوم الأحد 26 يوليو، بحسب ما أفادت شركة بناء السفن اليوم الاثنين 27 يوليو.

فقد جاء في البيان أن “شركة بناء السفن والمتحف البحري المركزي نظما معرضا تحت عنوان “حاضر ومستقبل الأسطول الروسي”. وشملت المعروضات أحدث نماذج السفن الروسية”.

ووفقا للشركة فإن المعرض التجريبي يعرف الزوار على مشاريع كاسحات الألغام والفرقاطات والطرادات والزوارق الدورية والصاروخية والغواصات.

ويهدف المعرض إلى الترويج للسلاح البحري الروسي وإظهار مزاريا الأسلحة والمعدات البحرية الروسية الحديثة.

ويستمر معرض “حاضر ومستقبل الأسطول الروسي” حتى نهاية سبتمبر.

سبوتنك