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النيابة تحقق مع متهمين باحتساء وحيازة خمور فى الطرقات العامة برأس البر

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النيابة تحقق مع متهمين باحتساء وحيازة خمور فى الطرقات العامة برأس البر النيابة تحقق مع متهمين باحتساء وحيازة خمور فى الطرقات العامة برأس البر
باشرت نيابة رأس البر اليوم الاثنين التحقيق فى القضية رقم 2577 جنح لسنة 2015 المتهم فيها كل من مصطفى.ا، ومحمد .ص، وإبراهيم.ص باحتساء مشروبات كحولية بها نسبة كحول 20% فى الطرقات والشوارع الرئيسية، حيث ضبطتهم الشرطة بزجاجات خمور وفى حالة سكر.

كما حققت النيابة فى القضية رقم 2576 جنح رأس البر لسنة 2015 المتهم فيها "نبيل.م" باحتساء البيرة فى الشارع، إضافة إلى التحقيق مع "إسماعيل.م" المتهم فى المحضر رقم 2575 جنح لسنة 2015 باحتساء وحيازة خمور نسبة الكحول فيها 35%، وكذلك التحقيق مع طلاب جامعيين يحتسون الخمور ويتعاطون الحشيش فى الشواطئ.

وأمرت النيابة - برئاسة المستشار الدكتور عاطف جبريل - والمستشار الدكتور محمد الشربينى، وعضوية المستشارين أحمد عمر جعفر وأحمد نصر عاشور، وبمساعدين قضائيين أحمد الحفناوى ومعتز عرنسة - بعرض المتهمين على المعمل الكميائى لبيان ما فى دمهم من مخدرات ونسب الكحل بأجسامهم والجدول المدرج به كل مادة وتحليل ما ضبط بحوزتهم.

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مصر 365