عضو مكافحة الفيروسات: عالجنا 103 ألف مريض «فيروس سي» باستخدام سوفالدي

قال دكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، إن نسبة الشفاء من فيروس سي ارتفعت إلى 90%، ووفقًا لحجم الجرعة ومدتها تمنح للمريض وفقا لحالته.

وأضاف واكد خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن من بدأ العلاج بالعقار سوفالدي المتوفر من الوزارة وصل إلى 103 آلاف مريض وتم شفاء 50 ألف منهم، موضحًا أن الوزارة لا تستطيع الحكم على نجاح إلا بعد مرور 3 أشهر وفقًا لطبيعة الجسم والفيروس ومدة العلاج التي يحتاجها المريض. وقال إننا ننصح المرضى الذين يعانون من الانترفيرون أن يتناولوا العلاج الثنائي.

ومن جانبه، قال دكتور أشرف عمر، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، إن مصر استطاعت تبني مشروع ضخم مثلما يحدث في كثير من الدول الكبرى بمواجهتها مرض فيروس سي وجلب العديد من الأدوية أهمها سوفالدي وهارفوني و3 أدوية أخرى قبل نهاية العام نسب نجاحهم قد تصل إلى 100%.. مشيرًا خلال حواره للحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل إلى أن أسعار أدوية فيروس سي ستشهد انخفاض كبير خلال الفترة المقبلة.