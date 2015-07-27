3 أسرار للعناية بشعرك في الصيف

نتيجةً ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة في فصل الصيف، وخصوصًا في هذه الأيام قد تشعرين بأنّ شعرك قد أصبح سيئًا جدًا، فلمعانه قد اختفى ليصبح البهتان هو السائد عليه، بالإضافة إلى الملمس الخشن والأطراف المتطايرة.

فكيف تعيدين الحيوية لشعرك مرةً أخرى لتتألقي بشعر لامع وصحي

إليك هذه الأسرار الثلاثة:

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1.اختاري الأدوات الصحيحة:

يجب عليك استخدام الأدوات الصحيحة لإبعاد شعرك عن التجعد والتطاير، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين:

•الأول هي أدوات العناية والتي تشمل الشامبو والبلسم المناسبين. اختاري المنتجات الخاصة بنوع شعرك حتى تتجنبي الإضرار به. فالشامبو الخاص بالشعر الدهني قد يسلب من شعرك جميع الزيوت والفيتامينات المخزنة بداخله إذا كان شعرك جافًا مما قد يزيد من جفافه، وهكذا.

•القسم الثاني وهي أدوات التمليس والتي تشمل المكواة ومجفف الشعر وغيرها. اختاري الأنواع الأصلية، والتي تعتمد على الوصول لدرجة الحرارة المناسبة والتي يستطيع الشعر تحملها، مع الابتعاد عن الأنواع التجارية رخيصة الثمن والتي تعتمد على درجات الحرارة العالية جدًا والتي قد تتلف الشعر.

2.قومي بتنشيف شعرك دائمًا بمنشفة ناعمة من القطن حتى تتجنبي احتكاك الشعر مع المناشف الخشنة الأخرى، والتي قد تؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة تشابك وتجاعيد شعرك. فهذه الخطوة تعتبر من أهم أسرار العناية بالشعر، ولزيادة الاهتمام بالشعر يمكنك استبدال المناشف بقطعة نظيفة من ملابسك القطنية، فهي ستكون أكثر رقةً ونعومةً على شعرك بالتأكيد.

3.استخدمي الفرشاة المناسبة لشعرك، ويفضل أن تكون مصنوعةً من مواد طبيعية أو استخدمي المشط الخشبي؛ وعند تصفيفه وهو مبلل عليك مراعاة البدء من الأسفل إلى الأعلى لتجنب تكسر الشعر.

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