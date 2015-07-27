كيف أعتني ببشرتي خلال الدورة الشهريّة؟ الرقم 5 سيفاجئك

تخضع بشرة المرأة لتغيّرات عدّة خلال الدورة الشهريّة، ما يؤثر سلباً على نضارة الوجه وإشراقه. هل تعلمين أنّ هناك بعض النصائح للعناية بالبشرة خلال دورتك الشهريّة، ويجب أن تأخذيها بعين الاعتبار؟ تابعي هذا الموضوع، وتخلّصي من كلّ مشاكل البشرة في فترة الدورة الشهريّة، واستعيدي نشاطك وجمالك.

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1. ترطيب البشرة

عندما تكونين في فترة الدورة الشهريّة، عليك الحفاظ على ترطيب بشرتك، وذلك باستخدام مرطّب جيّد. إذ أنّ بشرتك في هذه الفترة تكون أكثر حساسيّة، وتميل إلى أن تكون أكثر جفافاً. لذلك، أنت بحاجة إلى مرطّب خالٍ من الزيوت أو الكوميدوغينيك، للحفاظ على بشرة رطبة، بعيداً عن الجفاف أو حتى الدهون المتراكمة.

2.قناع للحدّ من مشاكل البشرة وللاسترخاء

هل تدركين أهميّة تدليك البشرة خلال الدورة الشهريّة؟ ننصحك باستخدام مرطّب أو قناع التقشير لتدليك الوجه بحركات تصاعديّة خلال الدورة الشهريّة. هذه الطريقة تساعدك على التخلّص من جفاف بشرتك ومن الخلايا الميتة التي تتراكم على وجهك وتحوّل بشرتك إلى دهنيّة.

إضافة إلى ذلك، فالقناع ليس فقط لتحسين شكل ومظهر البشرة، بل هو وسيلة للاسترخاء والعلاج في الأوقات الصعبة والدقيقة التي تمرّين بها.

3.كوني لطيفة على بشرتك في هذه الفترة

للعناية بالبشرة خلال الدورة الشهريّة، عليك استخدام منتجات العناية بالبشرة اللطيفة. إذ تكون بشرتك أكثر حساسيّة، ويمكن أن تظهر عليها البقع، وقد تبدو باهتة وأكثر انتفاخاً. استخدمي منتجات العناية بالبشرة المهدّئة مع تأثيرات مضادّة للالتهابات.كما ننصحك بالاستفادة من البابونج والشاي الأخضر، كقناع طبيعي لتهدئة البشرة في هذه الفترة.

4.القليل من المكياج لبشرة متوهّجة

خلال هذه الفترة، قد تشعرين بأنّ بشرتك تبدو باهتة، وهذا يعود الى انخفاض هرمون الأستروجين والبروستاجلاندين، المسؤولين الاساسيين عن جعل البشرة تبدو شاحبة وباهتة. لمكافحة آثار البروستاجلاندين وهرمون الاستروجين والعناية بالبشرة، استخدمي مستحضرات التجميل التي تمنح البشرة التوهّج الصحّي المطلوب.

5. الغسل بالأسيد

" الأسيد "يمكن أن يبدو مخيفاً عندما يتعلق الأمر بمنتجات العناية بالبشرة، ولكنّه في الواقع صديق للبشرة... استخدمي المنتجات التي تحتوي على حمض الصفصاف، الذي يساعد بلطف على إزالة الجلد الزائد، كما يمنع المسام من الانسداد، ما يساعد في علاج حبّ الشباب والرؤوس السوداء.

قد تبدو مرّات كثيرة بشرتك خارجة عن السيطرة خلال هذه الفترة، ولكن هناك دائماً ما يمكن القيام به لتحسين الوضع. نأمل أن تكون هذه النصائح قد أعجبتك.

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