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Miracle Cushion كريم أساس جديد من Lancôme

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Miracle Cushion كريم أساس جديد من Lancôme Miracle Cushion كريم أساس جديد من Lancôme

الإثنين 27-07-2015 18:47

تدعوكِ Lancôme لاكتشاف مفاجأة ستدفعك لتغيير رأيك بكل ما كنت تعرفينه مسبقاً عن تجميل البشرة. قبل أن تطوي الصفحة، جرّبي هذا المستحضر الفريد تماماً، واستعدي للحصول على Miracle Cushion ليكون حليفك الدائم.

أكسسوار فاتن
قد تعتقدين للوهلة الأولى بأنها بودرة مضغوطة، لكن غطاء العبوة الفضي المزين برمز Teint Miracle الأثيري يخبرك العكس. تتساءلين: أهو كريم أساس مضغوط؟ في الواقع ليس تماماً.

من البديهي أن تجدي لدى فتح العبوة، مرآة، وأداة تطبيق. ثم، ستلاحظين - باستغراب - ختم محكم يكشف عن وجود... إسفنجة؟ أم وسادة؟! سيدفعك الفضول لأن تجربي الضغط عليها بأطراف أصابعك. ستشعرين بنعومتها ومرونتها وبرودتها ! فتختبرين إحساساً رائعاً بالانتعاش لم تتوقعيه. أثناء الضغط، ستكشف الوسادة عن مقدار صغير ملوّن من سائل بخفة الماء. لن تنسي أبداً هذه اللحظات الأولى من لقائك مع Miracle Cushion !

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سيدتي