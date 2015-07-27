دي ماريا يطير لفرنسا لإجراء الكشف الطبي مع سان جيرمان

بحسب صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية فإن أنخل دي ماريا نجم مانشستر يونايتد سافر إلى فرنسا للخضوع لإجراءات الكشف الطبي في باريس سان جيرمان.

دي ماريا سينتقل إلى سان جيرمان مقابل 45 مليون جنيه استرليني بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.

ويرحل دي ماريا عن يونايتد بعد موسم واحد قضاه في الدوري الإنجليزي بوصفه أغلى لاعب في تاريخ تلك المسابقة العريقة.

ويأتي رحيل دي ماريا بعد تحوله إلى بديل مع نهاية الموسم المنصرم وخروجه من حسابات لويس فان جال المدير الفني ليونايتد.

وسيشترك دي ماريا في وسط ملعب مدجج بالنجوم رفقة مواطنه خافيير باستوري وماركو فيراتي وبلايز ماتويدي لتمويل أسماء بحجم زلاتان إبراهيموفيتش وإديسون كافاني.