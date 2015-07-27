رسميا - أفيلاي في ستوك سيتي

(إفي): أعلن فريق ستوك سيتي الإنجليزي اليوم الاثنين في بيان تعاقده مع الهولندي ابراهيم أفيلاي لمدة موسمين.

ويصل أفيلاي إلى النادي الإنجليزي دون تكلفة عقب انتهاء عقده في 30 يونيو/حزيران الماضي مع برشلونة الإسباني.

وسيلعب الدولي صاحب الـ50 مشاركة مع منتخب بلاده في ستوك سيتي مع مواطنيه ماركو فان نيجكل واريك بيترز وثلاثة من لاعبي برشلونة سابقا هم بويان كريكتش ومارك مونييسا والمغربي محمد العرياشي.

وقال المدير التنفيذي للنادي توني سكولز في تصريحات نشرها موقعه الالكتروني "رغبة عدد كبير من الأندية في ضم ابراهيم ليست سرا، لذا نحن سعداء باختياره اللعب معنا".

ويعد أفيلاي الذي سافر للانضمام لمعسكر الفريق في فرنسا ثامن صفقات ستوك سيتي هذا الموسم بعد خوسيلو (هانوفر) وفان جينكل (تشيلسي) والعرياشي (برشلونة) وجلين

جونسون (ليفربول) وشاي جيفن (آستون فيلا) وفيليب فولشيد (باير ليفركوزن) وجيكوب هوجارد (ميدتيلاند).