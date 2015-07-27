صالح جمعة لـ في الجول: أهلا وسهلا بانضمام عمرو السولية للأهلي

لا يجد صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أي مشكلة في انضمام عمرو السولية لاعب وسط الإسماعيلي للأهلي في حالة حدوث ذلك.

ويتصارع الأهلي والزمالك على التعاقد مع لاعب وسط الإسماعيلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وقال جمعة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "لا يوجد عندي أي مشكلة في انضمام لاعب بحجم السولية للأهلي".

وأضاف "أهلا وسهلا بالسولية في الأهلي، انضمامه سيزيد المنافسة في خط وسط الأهلي الذي سيضم أكثر من لاعب مميز".

ويرى لاعب إنبي السابق أن وجود أكثر من لاعب يمتلك خبرة كبيرة سيزيد المنافسة وكل هذا في مصحلة الاهلي، حسب وجهة نظره.