أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صالح جمعة لـ في الجول: أهلا وسهلا بانضمام عمرو السولية للأهلي

Google+ Print
صالح جمعة لـ في الجول: أهلا وسهلا بانضمام عمرو السولية للأهلي صالح جمعة لـ في الجول: أهلا وسهلا بانضمام عمرو السولية للأهلي

لا يجد صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أي مشكلة في انضمام عمرو السولية لاعب وسط الإسماعيلي للأهلي في حالة حدوث ذلك.

ويتصارع الأهلي والزمالك على التعاقد مع لاعب وسط الإسماعيلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وقال جمعة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "لا يوجد عندي أي مشكلة في انضمام لاعب بحجم السولية للأهلي".

وأضاف "أهلا وسهلا بالسولية في الأهلي، انضمامه سيزيد المنافسة في خط وسط الأهلي الذي سيضم أكثر من لاعب مميز".

ويرى لاعب إنبي السابق أن وجود أكثر من لاعب يمتلك خبرة كبيرة سيزيد المنافسة وكل هذا في مصحلة الاهلي، حسب وجهة نظره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع