الأهلي يوافق على طلب حارسه بالاعتذار عن لقاء سموحة

وافق الجهاز الفني للأهلي على طلب مسعد عوض بالخروج من قائمة مباراة سموحة والانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي يوم الاثنين.

وكان فتحي مبروك المدير الفني للأهلي قد ضم مسعد عوض لقائمة مباراة سموحة يوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخب الأوليمبي مع نظيره الأوغندي في إياب الدور المؤهل لكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما يوم الأول من أغسطس.

ولم يجد الجهاز الفني للأهلي أي مشكلة في قبول طلب عوض الذي يعد الحارس الثالث للفريق بعد شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم.

بينما يعد حارس الإسماعيلي السابق هو الحارس الأساسي للمنتخب الأوليمبي.